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23:04, 23 мая 2025Ценности

55-летняя невеста одного из богатейших людей мира едва не оголила грудь на публике

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Monica Schipper / Getty Images for amfAR

Американская репортерша Лорен Санчес едва не оконфузилась на ковровой дорожке вечеринки amfAR gala, которая проходила в рамках Каннского кинофестиваля. Снимки публикует Daily Mail.

55-летняя невеста одного из богатейших людей мира появилась на публике в платье-рыбке, покрытом стразами и разноцветными камнями. Кроме того, наряд украшало глубокое декольте, которое едва случайно не оголило грудь журналистки.

На размещенных кадрах видно, что платье оказалось слишком маленьким для Санчес, из-за чего ее бюст чуть не обнажился прямо перед фотографами. Знаменитость прикрыла декольте длинными волосами, чтобы избежать конфуза.

Ранее в мае непристойный жест миллиардера Джеффа Безоса в адрес невесты попал на фото.

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