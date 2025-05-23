Партия АдГ назвала неэффективными антироссийские санкции ЕС

Партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) в соцсети X раскритиковала антироссийские санкции Евросоюза и назвала их неэффективными как на поле боя, так и в переговорах.

По словам немецких политиков, президент США Дональд Трамп и Китай ясно дают понять, что ЕС ведет внешнюю политику в изоляции и заходит в тупик.

«ЕС теряет влияние в мире — потому что делает ставку на эскалацию, а не на дипломатию», — говорится в заявлении. Кроме того, санкции вредят европейской экономике и вгоняют клин между Европой и Китаем, считают в партии.

АдГ потребовала разумного и реалистичного подхода Германии к внешней политике, подчеркнув, что конфронтационный курс Евросоюза вредит национальным интересам ФРГ.

2 мая Федеральное ведомство по защите конституции ФРГ заявило о признании АдГ экстремистской организацией. Партию обвинили в политике, которая направлена на «исключение определенных групп населения из равноправного участия в жизни общества».