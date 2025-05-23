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09:19, 23 мая 2025Бывший СССР

«Айдар» начал практику применения полевых крематориев у границ Днепропетровской области

ТАСС: «Айдар» развернул у Днепропетровской области полевые крематории
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Боевики батальона «Айдара» (признан террористической организацией, запрещен в России) развернули у Днепропетровской области полевые крематории. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источники в силовых кругах.

По его словам, несколько таких крематориев были развернуты в населенных пунктов на границе Донецкой народной республики с Днепропетровской областью. В «Айдаре» их называют полевыми кочегарками.

«Потери несут очень большие. С линии фронта тела и фрагменты увозят в чем могут, вплоть до обычных пакетов из супермаркета», — заявили в силовых структурах.

Ранее лейтенант Вооруженных сил Украины с позывным Алекс сообщил, что ситуация в районе прорыва Вооруженных сил России к границе Донецкой народной республики (ДНР) и Днепропетровской области неутешительная.

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