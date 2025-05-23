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23:57, 23 мая 2025Россия

Бараны на дороге остановили колонну спорткаров в Дагестане и попали на видео

В Дагестане колонна Porsche застряла в пробке из-за стада баранов на дороге
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

На трассе в Дагестане колонна суперкаров застряла в пробке из-за стада баранов, вышедших на дорогу. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Перегоняемые животные заняли всю ширину проезжей части и обочину. На записи видно, что водители не менее пяти Porsche остановились на время, пока парнокопытные переходили.

Как пишет Telegram-канал 112, клуб автоэнтузиастов из Екатеринбурга решил устроить автопробег. Уточняется, что автомобилисты проехали по Кабардино-Балкарии, Чечне и Дагестану.

Ранее в Белоруссии пассажирский поезд столкнулся со стадом коров. Инцидент произошел на перегоне Оболь-Глушанино участка Витебск-Полоцк 1 мая. В результате происшествия никто не пострадал.

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