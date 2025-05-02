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00:28, 2 мая 2025Бывший СССР

В Белоруссии пассажирский поезд столкнулся со стадом коров

БЖД: В Белоруссии пассажирский поезд столкнулся со стадом коров
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

В Белоруссии пассажирский поезд столкнулся со стадом коров, сообщил пресс-центр Белорусской железной дороги (БЖД) в Telegram.

По данным ведомства, инцидент произошел на перегоне Оболь-Глушанино участка Витебск-Полоцк поздно вечером в четверг, 1 мая. Поезд №626 Витебск-Минск, в котором находились 85 пассажиров, столкнулся со стадом коров.

«Пострадавших нет. По причине случившегося поезд прибудет на конечную станцию с задержкой ориентировочно один час 30 минут», — подчеркнули в пресс-службе.

В декабре 2024 года на железной дороге в Мурманской области столкнулись пассажирский и грузовой поезда. Пассажирский поезд сошел с рельсов, в результате чего опрокинулись три вагона.

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