В Белоруссии пассажирский поезд столкнулся со стадом коров

БЖД: В Белоруссии пассажирский поезд столкнулся со стадом коров

В Белоруссии пассажирский поезд столкнулся со стадом коров, сообщил пресс-центр Белорусской железной дороги (БЖД) в Telegram.

По данным ведомства, инцидент произошел на перегоне Оболь-Глушанино участка Витебск-Полоцк поздно вечером в четверг, 1 мая. Поезд №626 Витебск-Минск, в котором находились 85 пассажиров, столкнулся со стадом коров.

«Пострадавших нет. По причине случившегося поезд прибудет на конечную станцию с задержкой ориентировочно один час 30 минут», — подчеркнули в пресс-службе.

В декабре 2024 года на железной дороге в Мурманской области столкнулись пассажирский и грузовой поезда. Пассажирский поезд сошел с рельсов, в результате чего опрокинулись три вагона.