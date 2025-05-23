Блогер Несмиян стал фигурантом дела об оправдании терроризма из-за поста о «Крокусе»

Блогер Несмиян стал фигурантом дела об оправдании терроризма

Блогер и писатель Анатолий Несмиян, известный под псевдонимом El Murid, стал фигурантом дела об оправдании терроризма. Об этом он написал в Telegram-канале.

«Уважаемые коллеги. Сообщаю, что теперь пришли и ко мне. С утра приехала бригада и препроводила меня в учреждение, где сообщили, что на данном этапе я прохожу подозреваемым по делу об оправдании», — рассказал блогер.

В разговоре с «Фонтанкой» Несмиян раскрыл подробности дела. Его инициатором стало самарское управление Следственного комитета России, поводом стал пост о теракте в «Крокус Сити Холле».

Блогер отметил, что публикация была год назад, в ней и близко нет оправдания действий террористов, вероятно, какое-то его высказывание было вырвано из контекста. Он добавил, что допрос прошел вполне корректно.

Ранее Международное общественное движение «Высший совет осетин» обратилось в Генеральную прокуратуру и Следственный комитет с призывом привлечь к ответственности дизайнера и блогера Артемия Лебедева из-за его слов о теракте в Беслане.

