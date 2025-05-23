Блокадницу из Петербурга оштрафовали за дискредитацию Российской армии

Суд в Петербурге оштрафовал блокадницу Васильеву за дискредитацию армии

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал пенсионерку Людмилу Васильеву по статье о дискредитации Российской армии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Женщине назначили штраф в размере 10 тысяч рублей. Протокол в отношении нее был составлен в апреле. Причиной, по данным СМИ, стал одиночный пикет 24 февраля 2025 года.

Как уточняет РБК, 84-летняя Васильева пережила блокаду Ленинграда. Большую часть жизни она проработала в Крыловском государственном научном центре, откуда уволилась в 2014 году.

Ранее уголовное дело о дискредитации Российской армии и об уклонении от обязанностей иностранного агента возбудили в отношении писателя Дмитрия Быкова (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов).