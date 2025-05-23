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14:43, 23 мая 2025Ценности

Боня описала фигуру после восхождения на Эверест фразой «как глиста»

Телеведущая Боня заявила, что ее тело страдает после восхождения на Эверест
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @victoriabonya

Российская телеведущая и блогерша Виктория Боня описала фигуру после восхождения на Эверест фразой «как глиста». Соответствующее сторис появилось на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Экс-участница реалити-шоу «Дом-2» записала видео, в котором пожаловалась на отсутствие поздравлений от российских альпинистских клубов. По ее словам, они ей не нужны. Однако в то же время она отметила, что это вопрос этики, указав на свое состояние после восхождения.

«Мне не надо, серьезно говорю. Мое тело страдает. Я мегапохудела, как глиста просто», — заявила знаменитость.

В апреле Боня показала лицо без макияжа во время восхождения на Эверест. Тогда телезвезда уточнила, что достигла первого перевалочного пункта на пути к вершине и находится с группой на высоте 5,3 километра.

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