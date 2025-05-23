Телеведущая Боня заявила, что ее тело страдает после восхождения на Эверест

Российская телеведущая и блогерша Виктория Боня описала фигуру после восхождения на Эверест фразой «как глиста». Соответствующее сторис появилось на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Экс-участница реалити-шоу «Дом-2» записала видео, в котором пожаловалась на отсутствие поздравлений от российских альпинистских клубов. По ее словам, они ей не нужны. Однако в то же время она отметила, что это вопрос этики, указав на свое состояние после восхождения.

«Мне не надо, серьезно говорю. Мое тело страдает. Я мегапохудела, как глиста просто», — заявила знаменитость.

В апреле Боня показала лицо без макияжа во время восхождения на Эверест. Тогда телезвезда уточнила, что достигла первого перевалочного пункта на пути к вершине и находится с группой на высоте 5,3 километра.