Бойцы «Востока» на мотоциклах захватили опорный пункт ВСУ около Вольного Поля

Братья-штурмовики 5-й общевойсковой армии группировки войск «Восток» с позывными Шум и Клиника провели успешную операцию по захвату укрепленного опорника Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южно-донецком направлении в районе населенного пункта Вольное Поле. Об этом сообщило Минобороны РФ.

В ведомстве рассказали, что данный объект был хорошо замаскирован и укреплен, представляя собой сложную систему блиндажей и огневых точек ВСУ. Командование подразделения ВС РФ решило задействовать штурмовиков на мотоциклах. Маневренность бойцов позволила зайти в фланги противника и атаковать в неожиданном для него месте.

Ранее сообщалось, что военнослужащий группировки войск «Восток» с позывным Шум две недели после получения ранения держал позиции, чтобы не бросить брата, с которым вместе служит. «Брата не мог бросить, до конца шел», — поделился он.