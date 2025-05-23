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23:14, 23 мая 2025Россия

Братья-штурмовики рассказали об успешной атаке на опорник ВСУ

Бойцы «Востока» на мотоциклах захватили опорный пункт ВСУ около Вольного Поля
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Shatokhina Natalya / news.ru / Global Look Press

Братья-штурмовики 5-й общевойсковой армии группировки войск «Восток» с позывными Шум и Клиника провели успешную операцию по захвату укрепленного опорника Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южно-донецком направлении в районе населенного пункта Вольное Поле. Об этом сообщило Минобороны РФ.

В ведомстве рассказали, что данный объект был хорошо замаскирован и укреплен, представляя собой сложную систему блиндажей и огневых точек ВСУ. Командование подразделения ВС РФ решило задействовать штурмовиков на мотоциклах. Маневренность бойцов позволила зайти в фланги противника и атаковать в неожиданном для него месте.

Ранее сообщалось, что военнослужащий группировки войск «Восток» с позывным Шум две недели после получения ранения держал позиции, чтобы не бросить брата, с которым вместе служит. «Брата не мог бросить, до конца шел», — поделился он.

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