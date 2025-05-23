Раненый штурмовик две недели держал позиции ВС РФ ради брата у Вольного Поля

Военнослужащий группировки войск «Восток» с позывным Шум две недели после получения ранения держал позиции, чтобы не бросить брата, с которым вместе служит. Его рассказ приводит ТАСС.

«Заняли позиции, меня ранило в плечо. 15 дней еще держал позицию, не откатывался, потому что брат был. Брата не мог бросить, до конца шел», — рассказал штурмовик.

Военный с позывным Шум и его брат участвовали в захвате опорного пункта на южнодонецком направлении в районе Вольного Поля. Подразделения «Востока» провели там успешную операцию по захвату хорошо укрепленного опорника противника — он представлял собой сложную систему блиндажей и огневых позиций, а также был замаскирован.

Армия России взяла под контроль населенный пункт Вольное поле 16 мая. Минобороны России уточняло, что солдаты задействовали артиллерию для ударов по оборонительным сооружениям и позициям противника, после чего штурмовики зачистили дома от украинских солдат, которые не успели отступить с позиций.