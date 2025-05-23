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18:09, 23 мая 2025Силовые структуры

Бросивший в здание УФСБ коктейль Молотова россиянин получил приговор

В Петербурге бросивший в здание УФСБ коктейль Молотова мужчина получил 10 лет
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Sergey Lantyukhov / News.ru / Globallookpress.com

В Санкт-Петербурге бросивший в здание УФСБ России коктейль Молотова мужчина получил 10 лет лишения свободы. Об этом сообщает Telegram-канал «Фонтанка SPB Online».

Мужчина признан виновным. Первые два года он проведет в тюрьме, а оставшиеся восемь — в колонии строгого режима.

По данным издания, осужденный учился в университете промышленных технологий и дизайна. Он хотел стать химиком. По его словам, он стал жертвой телефонных мошенников. Они позвонили ему и представились работниками спецслужб. Аферисты обещали ему вернуть деньги после того, как он устроит проверку на бдительность для сотрудников ФСБ.

Подсудимый был задержан 7 февраля при попытке поджога здания ФСБ России, расположенного на Литейном проспекте.

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