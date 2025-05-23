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11:54, 23 мая 2025Россия

В Госдуме заявили о возможном включении части Одесской области в буферную зону России

Депутат ГД Соболев: Буферная зона должна охватить часть Одесской области
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Кирилл Нортон / РИА Новости

Создаваемая российскими войсками буферная зона на границе России и Украины должна включать части таких регионов, как Николаевская и Одесская области. О возможном включении территорий заявил депутат Госдумы, член комитета нижней палаты парламента по обороне Виктор Соболев, его слова приводит «АиФ».

По заявлению депутата, ширина буферной зоны должна быть такой, чтобы удары из дальнобойного оружия, в том числе реактивных систем залпового огня HIMARS, не доставали до территории России.

«Буферная зона безопасности должна охватить приграничные области там, где находятся в том числе новые наши регионы. То есть это: части Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областей», — заявил Соболев.

Однако он не исключил, что российские войска могут полностью «освободить людей от фашистской тирании» жителей перечисленных регионов Украины.

О создании буферной зоны вдоль границы России и Украины 22 мая объявил российский президент Владимир Путин. Он назвал зону безопасности необходимой.

ЖЗЛ
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