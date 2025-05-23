Бузова порадовала фанатов фигурой в ярком бикини

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова показала фигуру в откровенном купальнике и порадовала фанатов. Соответствующие комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

39-летняя поп-исполнительница поделилась видео, в котором запечатлела себя на пляже в Доминикане. Так, она предстала перед камерой в бикини ярко-красного цвета. При этом ее внешний вид дополнили массивные серебряные серьги, цепь с подвеской и макияж глаз, выполненный в стиле smoky eyes.

Поклонники оценили ролик знаменитости в комментариях под постом. «Фигура — большой труд», «Счастливая женщина всегда выглядит красиво», «Какая шикарная», «Она мне очень нравится», «Хорошо, что нет фотошопа, а то смотрю на Рудковскую, и плакать хочется», — писали они.

Ранее врач-репродуктолог Кристина Пришвина заподозрила Бузову в наборе веса ради беременности.