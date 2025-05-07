Врач заподозрила Ольгу Бузову в наборе веса ради беременности

Репродуктолог Пришвина заподозрила певицу Бузову в наборе веса ради беременности

Врач-репродуктолог, нутрициолог и эндокринолог-гинеколог Кристина Пришвина заподозрила российскую певицу и телезвезду Ольгу Бузову в наборе веса ради беременности. Соответствующий комментарий публикует портал «Страсти».

По словам специалистки, причинами набора веса Бузовой могут быть неправильное питание или стресс. Кроме того, доктор предположила, что артистка может готовиться к зачатию.

«По данным из сети, певица уже год часто говорит о том, что рождение детей у нее в ближайших планах. Как репродуктолог хочу отметить, что у женщин с индексом массы тела (ИМТ) на границе нормы может быть дефицит гормона, играющего ключевую роль в репродуктивной функции. Ведь именно жировая ткань так важна для синтеза этого гормона. Вероятно, врачи Бузовой рекомендовали набор массы тела для реализации репродуктивной функции», — подытожила Пришвина.

В апреле Ольга Бузова сделала новый прокол на теле со словами «не могу остановиться». Знаменитость призналась, что решила сделать еще одно отверстие на мочке уха.