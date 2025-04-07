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20:10, 7 апреля 2025Ценности

Ольга Бузова сделала новый прокол на теле со словами «не могу остановиться»

Певица Ольга Бузова сделала новый прокол на мочке уха и показала результат
Екатерина Ештокина

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Российская певица и телезвезда Ольга Бузова сделала новый прокол на теле со словами «не могу остановиться». Ролик появился на ее странице в Telegram-канале.

38-летняя исполнительница предстала на размещенных кадрах в красной майке, лежа на кушетке в кабинете косметолога. Знаменитость призналась, что решила сделать еще один прокол на мочке уха. Затем Бузова показала результат на камеру.

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«Просто вау. Посмотрите, какая красота, господи! Вообще не понимаю, как я жила без этой сережки столько лет!» — высказалась она.

В марте фото матери Бузовой раскритиковали из-за фильтров фразой «непонятно кто». Исполнительница поздравила родительницу с 64-летием, выложив совместный снимок.

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