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19:15, 24 марта 2025Ценности

Фото матери Бузовой раскритиковали из-за фильтров фразой «непонятно кто»

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @buzova86

Фото матери российской певицы и телезвезды Ольги Бузовой Ирины раскритиковали в сети из-за фильтров фразой «непонятно кто». Пост появился на странице звезды в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Исполнительница поздравила родительницу с 64-летием, выложив совместный снимок. На нем женщина позировала в объятиях дочери в черном свитере с брошью на груди, распущенными волосами и макияжем в коричневой цветовой гамме. В свою очередь, артистка надела красное платье с пайетками и глубоким декольте и массивные украшения в виде цветов.

Подписчики оценили кадр в комментариях. Так, они обратили внимание, что мать знаменитости выглядит значительно моложе своего возраста. «Маме 25 лет или 20? Что вы так не любите себя без фильтров», «А что у матери с глазами?», «Это тысяча фильтров поплыли», «С таким рвением к фильтрам мать у Ольги скоро будет выглядеть подростком», «Мать вживую [выглядит] на 65 лет и на 80 килограммов», «Не мать, а непонятно кто», — отметили юзеры.

Ранее Ольга Бузова заявила, что решила отказаться от косметики.

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