Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
11:17, 24 марта 2025Ценности

Ольга Бузова решила отказаться от косметики

Ольга Бузова на неделю решила отказаться от косметики из-за усталости лица
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Telegram-канал Ольги Бузовой

Российская певица и телезвезда Ольга Бузова решила отказаться от косметики. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале.

39-летняя исполнительница заявила, что в течение недели собирается отдыхать от излишнего количества указанной декоративной продукции. «Лицо очень устало от ежедневного макияжа, недосыпа и постоянного движения», — объяснила она.

При этом звезда опубликовала фото, где позирует в бежевом свитере, асимметричной пудровой юбке и остроносых черных туфлях на шпильках. «Вышла на ужин сегодня исключительно с карандашом и блеском на губах», — отметила в подписи автор поста.

В январе Ольга Бузова позагорала в купальнике в откровенной позе.

    Обсудить
    Последние новости

    Начались переговоры России и США по Украине

    В Европе заявили об опасениях изменений статус-кво в Черном море в пользу России

    В России рассказали о прорыве в создании субмарин

    ВТБ прокомментировал ситуацию с приемом пятитысячных купюр банкоматами

    Московская студентка обвинила охранника общежития в подглядывании за девушками в душе

    Укрывшиеся в здании под Курском бойцы ВСУ сняли на видео попытку отстреляться от ВС России

    Число пострадавших в ДТП с автобусом в Крыму выросло

    Торговую зависимость России от Китая и Индии оценили

    Россиянам раскрыли направления для бюджетного отдыха на майских праздниках

    Арестович рассказал об организованных Зеленским коррупционных схемах на миллиарды долларов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше