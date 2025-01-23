Ольга Бузова позагорала в бикини в откровенной позе

Певица Ольга Бузова позагорала в зеленом бикини на отдыхе в Марракеше

Российская певица и телезвезда Ольга Бузова позагорала в купальнике в откровенной позе. Соответствующие кадры появились в ее Telegram-канале.

39-летняя исполнительница поделилась кадрами из поездки в Марракеш, Марокко. Так, на двух из них она стояла на шезлонге на коленях, разведя ноги в стороны.

При этом бывшая звезда реалити-шоу «Дом-2» выбрала для отдыха зеленое бикини с топом-бандо и завязала на бедрах мини-юбку. Кроме того, она надела сине-белую бейсболку с надписью и серьги-кольца и уложила волосы в косы. В то же время артистка продемонстрировала естественную внешность, отказавшись от макияжа.

Ранее в январе Ольга Бузова сделала себе подарок за 853 тысячи рублей.