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12:49, 23 января 2025Ценности

Ольга Бузова позагорала в бикини в откровенной позе

Певица Ольга Бузова позагорала в зеленом бикини на отдыхе в Марракеше
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Telegram-канал Ольги Бузовой

Российская певица и телезвезда Ольга Бузова позагорала в купальнике в откровенной позе. Соответствующие кадры появились в ее Telegram-канале.

39-летняя исполнительница поделилась кадрами из поездки в Марракеш, Марокко. Так, на двух из них она стояла на шезлонге на коленях, разведя ноги в стороны.

При этом бывшая звезда реалити-шоу «Дом-2» выбрала для отдыха зеленое бикини с топом-бандо и завязала на бедрах мини-юбку. Кроме того, она надела сине-белую бейсболку с надписью и серьги-кольца и уложила волосы в косы. В то же время артистка продемонстрировала естественную внешность, отказавшись от макияжа.

Ранее в январе Ольга Бузова сделала себе подарок за 853 тысячи рублей.

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