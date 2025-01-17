Певица Ольга Бузова подарила себе брендовые сумки и туфли за 853 тысячи рублей

Российская певица и телезвезда Ольга Бузова сделала себе подарок за 853 тысячи рублей. Соответствующие сторис появились в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающем 24,5 миллиона подписчиков.

38-летняя исполнительница показала кадры с шопинга, во время которого приобрела несколько брендовых вещей. Так, она купила коричневую сумку марки Miu Miu, принадлежащей компании Prada. Стоимость данного изделия на официальном сайте составляет 3,3 тысячи евро (примерно 349 тысяч рублей).

Кроме того, знаменитость пополнила гардероб туфлями и сумкой Jimmy Choo за 975 евро (примерно 103 тысячи рублей) и 3795 евро (примерно 401 тысяча рублей) соответственно.

Фото: @buzova86

«Вспомнила недавно, что не дарила себе подарок на Новый год, и быстро исправила ситуацию», — заявила артистка.

Ранее в январе пластический хирург, дерматолог-косметолог Мадина Байрамукова оценила внешность Ольги Бузовой.