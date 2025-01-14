Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
14:18, 14 января 2025Ценности

Пластический хирург оценила внешность Ольги Бузовой

Хирург Мадина Байрамукова: Певица Ольга Бузова увеличила углы нижней челюсти
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Пластический хирург, дерматолог-косметолог Мадина Байрамукова оценила внешность российской телеведущей и певицы Ольги Бузовой. Ее комментарий публикует портал «Страсти».

По словам эксперта, исполнительница не прибегала к пластической хирургии. Однако, предположительно, она корректировала внешность с помощью косметологов. Знаменитость могла сделать контурную пластику губ и скул, отметила врач.

«(...) Еще у нее явно увеличены углы нижней челюсти. Вообще, я уважаю стремление Бузовой быть естественной, к тому же, честно говоря, я не вижу острой необходимости что-то кардинально менять в ее внешности», — заявила собеседница издания.

В декабре Ольга Бузова раскрыла неожиданную причину похудения.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Сотрудник ФСБ убит в здании Минобороны в центре Москвы. Что об этом известно?

      Европе предрекли ожесточенную борьбу за энергетические ресурсы из-за действий Украины

      Западный политик восхитился российскими аналогами McDonald's и KFC

      В Словакии захотели объявить вотум недоверия Фицо

      Костин ответил на вопрос о ключевой ставке в первой половине 2025 года

      Мушки в глазах назвали признаком опасных болезней

      Два человека стали жертвами взрыва в российском регионе

      ВСУ атаковали два города в Запорожской области

      Пластический хирург оценила внешность Ольги Бузовой

      Россия запросила срочные переговоры с Сербией из-за санкций США

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше