Пластический хирург оценила внешность Ольги Бузовой

Хирург Мадина Байрамукова: Певица Ольга Бузова увеличила углы нижней челюсти

Пластический хирург, дерматолог-косметолог Мадина Байрамукова оценила внешность российской телеведущей и певицы Ольги Бузовой. Ее комментарий публикует портал «Страсти».

По словам эксперта, исполнительница не прибегала к пластической хирургии. Однако, предположительно, она корректировала внешность с помощью косметологов. Знаменитость могла сделать контурную пластику губ и скул, отметила врач.

«(...) Еще у нее явно увеличены углы нижней челюсти. Вообще, я уважаю стремление Бузовой быть естественной, к тому же, честно говоря, я не вижу острой необходимости что-то кардинально менять в ее внешности», — заявила собеседница издания.

В декабре Ольга Бузова раскрыла неожиданную причину похудения.