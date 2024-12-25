Ольга Бузова призналась, что худеет с целью избежать набора веса в беременность

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова раскрыла неожиданную причину похудения. Соответствующий комментарий приводит NEWS.ru.

38-летняя исполнительница призналась, что хочет забеременеть. В связи с этим в настоящий момент она активно худеет с целью избежать набора веса во время вынашивания ребенка.

«Я худею, чтобы было куда расти. Кстати, я не ползу наверх, я стремительно туда иду. Я думаю, что беременность — это такое прекрасное время для женщины, если она в гармонии, если рядом любимый мужчина», — заявила знаменитость.

В августе Бузова поделилась снимками с отдыха и вызвала споры в сети. Тогда певица предстала на размещенных снимках в купальнике и продемонстрировала фигуру с разных ракурсов.