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17:24, 25 декабря 2024Ценности

Бузова раскрыла неожиданную причину похудения

Ольга Бузова призналась, что худеет с целью избежать набора веса в беременность
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова раскрыла неожиданную причину похудения. Соответствующий комментарий приводит NEWS.ru.

38-летняя исполнительница призналась, что хочет забеременеть. В связи с этим в настоящий момент она активно худеет с целью избежать набора веса во время вынашивания ребенка.

«Я худею, чтобы было куда расти. Кстати, я не ползу наверх, я стремительно туда иду. Я думаю, что беременность — это такое прекрасное время для женщины, если она в гармонии, если рядом любимый мужчина», — заявила знаменитость.

В августе Бузова поделилась снимками с отдыха и вызвала споры в сети. Тогда певица предстала на размещенных снимках в купальнике и продемонстрировала фигуру с разных ракурсов.

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