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12:17, 23 мая 2025Силовые структуры

Бывших полицейских осудили за избиение россиянина и выбивание из него взятки

В Орловской области суд приговорил экс-полицейских за избиение мужчины и взятку
Варвара Митина (редактор)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Орловской области суд приговорил двоих бывших полицейских за избиение местного жителя и другие преступление. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Одного из экс-силовиков приговорили к четырем годам учреждения общего режима, а второго к трем годам лишения свободы условно.

По версии следствия, вечером 15 апреля 2024 года бывший оперуполномоченный уголовного розыска в одной из деревень избил местного жителя, а потом получил от него 21 тысячу рублей за непривлечение к административной ответственности. На следующий день правоохранитель приехал к пострадавшему вместе с другим сотрудником полиции. Первый начал ему угрожать, а второй ударил.

Ранее на Урале суд приговорил бывшего полицейского к четырем годам лишения свободы за превышение полномочий.

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