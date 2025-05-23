Бывших полицейских осудили за избиение россиянина и выбивание из него взятки

В Орловской области суд приговорил экс-полицейских за избиение мужчины и взятку

В Орловской области суд приговорил двоих бывших полицейских за избиение местного жителя и другие преступление. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Одного из экс-силовиков приговорили к четырем годам учреждения общего режима, а второго к трем годам лишения свободы условно.

По версии следствия, вечером 15 апреля 2024 года бывший оперуполномоченный уголовного розыска в одной из деревень избил местного жителя, а потом получил от него 21 тысячу рублей за непривлечение к административной ответственности. На следующий день правоохранитель приехал к пострадавшему вместе с другим сотрудником полиции. Первый начал ему угрожать, а второй ударил.

Ранее на Урале суд приговорил бывшего полицейского к четырем годам лишения свободы за превышение полномочий.