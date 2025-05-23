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16:23, 23 мая 2025Мир

В США назвали здравым смыслом позицию России по прекращению огня на Украине

Профессор Миршаймер: РФ исходит из здравого смысла в вопросе прекращения огня
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

Россия исходит из здравого смысла по вопросу прекращения огня в конфликте на Украине, так как Киев может перегруппироваться и попытаться устроить наступление. Об этом заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

«Для этого необязательно понимать русский менталитет. Здравый смысл подсказывает вам, что если русские побеждают на поле боя, и, что прекращение огня даст украинцам возможность перегруппироваться и улучшить свое положение, то русские не пойдут на это», — указал исследователь.

Миршаймер призвал администрацию президента США Дональда Трампа прислушаться к позиции России. Он уточнил, что Москва настаивает на предложении полного плана мирного урегулирования, после которого и возможно урегулирование кризиса. Профессор выразил надежду, что американский лидер понимает бесполезность нынешних требований Киева.

Ранее Миршаймер заявил, что у Трампа есть два пути решения конфликта на Украине после разговора с российским лидером Владимиром Путиным. В частности, он уточнил, что главе государства нужно принять условия России или выйти из диалога с Москвой. По мнению профессора, скорее всего, американский лидер выйдет из переговоров и даст европейским политикам действовать самостоятельно.

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