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06:25, 23 мая 2025Мир

Трампу дали совет после разговора с Путиным

Профессор Миршаймер заявил, что у Трампа есть два пути урегулирования на Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что у президента США Дональда Трампа есть два пути решения конфликта на Украине после разговора с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом он высказался в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Миршаймер заявил, что у Трампа есть два пути урегулирования на Украине: ему нужно принять условия России или выйти из диалога с Москвой. По мнению профессора, скорее всего, американский лидер выйдет из переговоров и даст европейским политикам действовать самостоятельно.

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«Так что, если исключить нас [Американцев] из уравнения, то идея о том, что европейцы смогут остаться один на один с русскими и даже оттеснить их, просто смехотворна», — резюмировал Миршаймер.

Ранее Папа Римский Лев XIV заявил о готовности принять переговоры России и Украины в Ватикане. Также Трамп после разговора с Путиным сообщал, что Святой престол хочет организовать мирные переговоры.

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