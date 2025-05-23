Трампу дали совет после разговора с Путиным

Профессор Миршаймер заявил, что у Трампа есть два пути урегулирования на Украине

Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что у президента США Дональда Трампа есть два пути решения конфликта на Украине после разговора с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом он высказался в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Миршаймер заявил, что у Трампа есть два пути урегулирования на Украине: ему нужно принять условия России или выйти из диалога с Москвой. По мнению профессора, скорее всего, американский лидер выйдет из переговоров и даст европейским политикам действовать самостоятельно.

«Так что, если исключить нас [Американцев] из уравнения, то идея о том, что европейцы смогут остаться один на один с русскими и даже оттеснить их, просто смехотворна», — резюмировал Миршаймер.

Ранее Папа Римский Лев XIV заявил о готовности принять переговоры России и Украины в Ватикане. Также Трамп после разговора с Путиным сообщал, что Святой престол хочет организовать мирные переговоры.