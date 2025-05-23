Дачникам назвали лучшие средства против улиток и слизней

Агроном Туманов: Зола эффективна в борьбе с улитками и слизнями

В огородах начали появляться первые виноградные улитки и испанские слизни. Как с ними бороться, «Аргументам и фактам» рассказал председатель Московского союза садоводов, агроном Андрей Туманов.

Самый эффективный способ избавиться от вредителей — лишить их кормовой базы. Больше всего слизни и улитки любят капусту, но также активно питаются сорняками и растительными остатками. Все потенциальные источники пищи нужно вынести в компост или уничтожить, советует агроном. Также слизней нужно лишить укрытия — с участка стоит убрать палки, доски и ненужный хлам.

Также можно изготовить самодельные ловушки. Для этого на грядку требуется положить фанеру или доску, а под нее — баночку с водой или пивом. Спасаясь от солнца, улитки и слизни заползут под укрытие, где позднее их можно будет собрать вручную. Ловить животных можно и ночью, когда они особенно активны. Для этого потребуется лишь фонарик. Для приманки можно использовать раздавленного слизня — эти вредители являются каннибалами и сползутся на запах пищи.

Свою эффективность доказала зола. Она сушит слизь, причиняя боль моллюскам. «Зольное кольцо» можно сделать вокруг капусты — важно проследить, чтобы капустные листья не касались земли, иначе слизни смогут обойти ловушку.

Химические инсектициды следует использовать лишь в крайнем случае, считает Туманов. Если народные методы бессильны, модно прибегнуть к приманкам с метальдегидом. Нужно помнить, что такое средство ядовито для домашних животных, птиц и человека. Поэтому ловушки стоит размещать в недоступных местах в перчатках.

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