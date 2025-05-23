Дачники раскрыли главные страхи

«Газета.Ru»: Каждый пятый россиянин чувствует себя в опасности на даче

Каждый пятый россиянин чувствует себя в опасности, находясь на даче. К такому выводу пришли эксперты Группы Ренессанс страхование (MOEX: RENI), результаты опроса приводит «Газета.Ru».

Чаще всего (31 процент) дачники опасаются отсутствия пункта полиции или медицинской помощи. Недостаток привычных удобств пугает 29 процентов респондентов, столько же — пожары и другие техногенные ситуации. Еще 20 процентов боятся грабителей и других преступников.

Четверть опрошенных уже сталкивались с проблемами на даче. Наиболее распространенное происшествие — укус клеща (34 процента). С агрессивными местными или отдыхающими приходилось справляться 30 процентам, с дикими животными — 25 процентам. У 16 процентов ломался автомобиль, а у 14 процентов происходил пожар.

При этом 45 процентов ощущают себя комфортно на даче, но нуждаются в некоторых удобствах. 25 процентам не хватает водоснабжения, 24 процентам — санузла в доме, 23 процентам — городских магазинов, а каждый пятый скучает по интернету.

Ранее агроном Елена Горбунова назвала способы предотвратить появление тли на дачном участке. Эксперт посоветовала выпалывать сорняки.