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20:42, 23 мая 2025Интернет и СМИ

Доктор Мясников оправдал жалующихся при невысокой температуре мужчин

Врач Мясников заявил, что женщина устроена совершеннее, чем мужчина
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» оправдал мужчин, которые жалуются на плохое самочувствие даже при невысокой температуре. Выпуск с рассуждениями доктора доступен на платформе «Смотрим».

Одна из гостей передачи спросила у Мясникова, почему мужчины чаще, чем женщины, жалуются при температуре. «Вы не равняйте мужчину и женщину. Женщина — намного более совершенный механизм и физически, и психически, и как угодно, чем мужчина», — заявил Мясников.

Врач объяснил такое различие эволюцией. По его словам, в древности мужчины доживали только до 30 лет, защищая жилища и добывая еду; женщины же были хранительницами очага и растили детей. По мнению врача, поэтому женщины всегда были сильнее и умнее мужчин. «Мы слабые, мы любим пожаловаться, любим поныть. Знаете, как тело ломит при температуре 37,2?» — поиронизировал доктор.

Ранее Мясников назвал самое отвратительное в человеке. Таковым он счел выпирающий живот у мужчин.

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