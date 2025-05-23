Двое подростков сожгли для видео знамя Победы в российском регионе и пожалели

В Томске СК возбудил дело в отношении юношей, сжегших знамя Победы на видео

В Томске возбудили уголовное дело в отношении двух подростков, которые сожгли знамя Победы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Дело расследуется по части 4 статьи 354.1 («Реабилитация нацизма, совершенная группой лиц по предварительному сговору с использованием интернета») УК РФ. По версии следствия, в мае 2025 года юноши осквернили символ воинской славы России и сняли свои действия на камеру. После этого они выложили видео в открытом канале мессенджера.

Молодые люди признали вину. Им избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Ранее председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин прокомментировал ужесточение ответственности за осквернение мемориальных сооружений.