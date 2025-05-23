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15:12, 23 мая 2025Силовые структуры

Двое пьяных мужчин избили таксиста и угнали его машину

В Москве Росгвардия задержала пассажиров такси, избивших водителя
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

На юго-западе Москвы росгвардейцы и полицейские задержали двух мужчин 36 и 47 лет по подозрению в нападении на водителя такси. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Росгвардии по столице.

По данным ведомства, пассажиры такси в состоянии алкогольного опьянения, находясь на Литовском бульваре, избили водителя и скрылись на его машине. Правоохранители получили сигнал о произошедшем и начали поиски автомобиля. Вскоре его обнаружили в Соловьином проезде. По камерам видеонаблюдения было отслежено местоположение мужчин, после чего их задержали. Потерпевший их опознал.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье задержали посетителя кафе, угрожавшего ножом администратору.

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