Пьяный посетитель подмосковного кафе угрожал ножом администратору

В Подмосковье задержали посетителя кафе, угрожавшего ножом администратору

В Подмосковье сотрудники Росгвардии задержали 33-летнего посетителя кафе, угрожавшего ножом официанту. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.

По данным ведомства, клиент много выпил и вступил в конфликт с администратором заведения во Фрязино. Мужчина схватил нож и начал размахивать им, угрожая женщине расправой.

Дебошира уже передали полиции. Решается вопрос о возбуждении дела.

Ранее в Московской области росгвардейцы задержали 42-летнего мужчину, утроившего поножовщину в гостях.