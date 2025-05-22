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11:27, 22 мая 2025Силовые структуры

Пьяный посетитель подмосковного кафе угрожал ножом администратору

В Подмосковье задержали посетителя кафе, угрожавшего ножом администратору
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Подмосковье сотрудники Росгвардии задержали 33-летнего посетителя кафе, угрожавшего ножом официанту. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.

По данным ведомства, клиент много выпил и вступил в конфликт с администратором заведения во Фрязино. Мужчина схватил нож и начал размахивать им, угрожая женщине расправой.

Дебошира уже передали полиции. Решается вопрос о возбуждении дела.

Ранее в Московской области росгвардейцы задержали 42-летнего мужчину, утроившего поножовщину в гостях.

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