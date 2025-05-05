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13:18, 5 мая 2025Силовые структуры

Росгвардия задержала россиянина за поножовщину в гостях

В Подмосковье росгвардейцы задержали мужчину, утроившего поножовщину в гостях
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

В Московской области росгвардейцы задержали 42-летнего мужчину, утроившего поножовщину в гостях. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел в поселке Развилка Ленинского городского округа. Жители одного из многоквартирных домов услышали крики соседей и обратились в правоохранительные органы.

Прибывшие на место сотрудники Росгвардии выяснили, что в одной из квартир проходило застолье со спиртным, во время которого между двумя мужчинами возник конфликт. В результате гость схватил нож и нанес им несколько ударов оппоненту. Потерпевшего госпитализировали в бессознательном состоянии. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье россиянка пойдет под суд за заказную расправу над мужем.

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