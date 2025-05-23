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16:39, 23 мая 2025Мир

ЕС начал обсуждение новых санкций против России

МИД Германии сообщил, что ЕС начал обсуждение новых санкций против России
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: IMAGO / Globallookpress.com

Страны Европейского союза (ЕС) начали обсуждение новых санкций против России. Об этом на пресс-конференции сообщил глава МИД Германии Йоханн Вадефуль, трансляция мероприятия доступна на YouTube.

«Сейчас мы в Европейском союзе обсуждаем с нашими партнерами дальнейшие санкции против России, при этом мы уделяем особое внимание энергетике, где будем думать о снижении потолка цен на нефть», — сказал министр иностранных дел ФРГ.

Ранее газета The Financial Times со ссылкой на источники написала, что новые антироссийские санкции ЕС будут направлены против оператора «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG.

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