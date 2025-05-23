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09:04, 23 мая 2025Экономика

Раскрыты планы ЕС по санкциям против «Северных потоков»

FT: Cанкции ЕС по «Северным потокам» направлены против Nord Stream 2 AG
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Меры, которые готовит Евросоюз (ЕС) в отношении российских газопроводов «Северные потоки» в рамках новых санкций против России, будут направлены против оператора «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG. Об этом написала газета The Financial Times со ссылкой на близкие к ситуации источники.

Санкции также планируют ввести против российских и зарубежных компаний, необходимых для перезапуска и эксплуатации трубопровода.

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Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала, что власти ЕС разрабатывают новые санкции против газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», хотя ни по одному из них не ведутся поставки газа. Также фон дер Ляйен обещала новые ограничения против российского финансового сектора, не уточнив, о чем идет речь.

«Северный поток — 2» не сертифицирован в ФРГ и не работал ни дня. После взрыва осенью 2022 года у него уцелела одна ветка, и Москва неоднократно заявляла, что готова начать поставки по ней европейским партнерам в кратчайшие сроки. О такой возможности говорил и президент России Владимир Путин.

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