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11:04, 23 мая 2025Мир

Европа увидела угрозу от двух стран в вопросе санкций против России

The Guardian: США и Венгрия угрожают единству Европы в вопросе санкций
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Marton Monus / Reuters

В Евросоюзе (ЕС) обеспокоены тем, что возможное ослабление антироссийских санкций со стороны США и позиция властей Венгрии могут нарушить европейское единство в вопросе введения ограничений против Москвы. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на источник.

«Если США предпримут шаги по ослаблению санкций в отношении России, источники из ЕС опасаются, что европейское единство может пошатнуться», — говорится в материале.

Кроме того, Венгрия, которая регулярно угрожает заблокировать продление санкций против России, может наложить вето на будущие ограничения и тем самым подорвать общеевропейскую инициативу. В связи с этим чиновники ищут способы «защитить» санкции от Будапешта.

Отмечается, что страны Балтии могли бы ввести санкции на национальном уровне, но у многих государств отсутствует нужная для этого правовая база.

Ранее послы стран Евросоюза согласовали 17-й пакет санкций против России. Они в основном нацелены на якобы теневой флот российских нефтяных танкеров, а также на лиц и организации, которые помогают Москве обходить энергетические ограничения.

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