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15:57, 23 мая 2025Культура

Французский артист захотел спеть для бойцов СВО

Французский певец Франсис Лаланн заявил о желании спеть для бойцов СВО из России
Андрей Шеньшаков
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: F.Andrieu / Agence Peps / Globallookpress.com

Французский певец и актер Франсис Лаланн захотел выступить перед участниками специальной военной операции (СВО). Об этом он сообщил агентству ТАСС.

По словам звезды фильма про Астерикса и Обеликса, а также сериала про Индиану Джонса, он прилетел в Москву специально, чтобы россияне увидели другой образ Франции.

«Для меня важно показать россиянам другой образ Франции. Было бы уместнее отправить в зону боевых действий певца, чтобы он пел для русских солдат на фронте, в госпиталях. А не посылать армию воевать против России» — заявил Лаланн.

Когда именно он будет готов отправиться в зону СВО, Лаланн не уточнил, но признался, что ему было особенно важно присутствовать на торжественных мероприятиях в честь 9 Мая в Москве. Также артист сообщил, что хочет записать песню на русском языке с певицей Еленой Максимовой.

Ранее стало известно, что культовый американский режиссер Кевин Смит заявил о желании приехать в Россию. Автор фильмов про Джея и Молчаливого Боба признался, что хочет снять картину с Юрой Борисовым.

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