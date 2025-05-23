Французский артист захотел спеть для бойцов СВО

Французский певец Франсис Лаланн заявил о желании спеть для бойцов СВО из России

Французский певец и актер Франсис Лаланн захотел выступить перед участниками специальной военной операции (СВО). Об этом он сообщил агентству ТАСС.

По словам звезды фильма про Астерикса и Обеликса, а также сериала про Индиану Джонса, он прилетел в Москву специально, чтобы россияне увидели другой образ Франции.

«Для меня важно показать россиянам другой образ Франции. Было бы уместнее отправить в зону боевых действий певца, чтобы он пел для русских солдат на фронте, в госпиталях. А не посылать армию воевать против России» — заявил Лаланн.

Когда именно он будет готов отправиться в зону СВО, Лаланн не уточнил, но признался, что ему было особенно важно присутствовать на торжественных мероприятиях в честь 9 Мая в Москве. Также артист сообщил, что хочет записать песню на русском языке с певицей Еленой Максимовой.

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