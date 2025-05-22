Режиссер фильма «Джей и Молчаливый Боб» заявил о желании приехать в Россию

Режиссер Кевин Смит заявил о желании приехать в Россию и снять фильм с Борисовым

Американский режиссер и актер Кевин Смит, автор картин «Клерки» и «Джей и Молчаливый Боб наносят ответный удар», заявил, что хотел бы посетить Россию. Об этом он рассказал в интервью «Известиям».

Постановщик сообщил, что хочет приехать в Россию, так как ему рассказывали, что в стране любят его картины. «За 31 год, пока я снимаю фильмы, я так и не побывал в России. Но слышал, что мы там многим нравимся», — сказал Смит. Он добавил, что с нетерпением ждет поездки.

Также режиссер признался, что хотел бы посотрудничать с российскими звездами фильма «Анора» Юрой Борисовым и Марком Эйдельштейном. «Всегда рад сильному актеру в моем фильме», — сообщил он. Смит в шутку добавил, что вряд ли артисты захотят с ним сотрудничать, поскольку в отличие от Шона Бейкера он уже стар.

Ранее стало известно, что другой легендарный американский режиссер Оливер Стоун посетил Москву в преддверии Дня Победы и заявил о желании снять фильм в России.

