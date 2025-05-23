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10:30, 23 мая 2025Силовые структуры

ФСБ показала видео задержания готовившего теракт на 9 Мая в Калининграде россиянина

ФСБ показала видео задержания готовившего на 9 Мая в Калининграде теракт мужчины
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России показала видео задержания мужчины, готовившего на 9 Мая теракт в Калининграде. Ролик со ссылкой на ЦОС ФСБ публикует ТАСС.

На кадрах видно, как сотрудники спецназа забегают в частный дом и укладывают на пол подозреваемого. Затем на запястьях задержанного защелкивают наручники и доставляют его к следователю.

На допросе молодой человек рассказал, как был завербован и как фотографировал для куратора места скопления людей в городе в День Победы.

23 мая ФСБ сообщила, что задержала россиянина, планировавшего 9 мая устроить теракт в Калининграде.

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