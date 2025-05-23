Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:58, 23 мая 2025Силовые структуры

ФСБ задержала готовившего теракт на 9 Мая в Калининграде россиянина

В Калининграде задержали мужчину, планировавшего взрыв колонны на параде Победы
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

В Калининграде задержали мужчину, планировавшего взрыв колонны на параде Победы. Об этом сообщает ТАСС.

Возбуждено уголовное дело по статьям 205.1 («Содействие террористической деятельности») и 281.1 («Содействие диверсионной деятельности») УК РФ.

По данным агентства, 25-летний мужчина добровольно вступил в запрещенную в России террористическую организацию. Затем он получил задание от украинского куратора совершить теракт во время празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Злоумышленник должен был подготовить взрыв на пути следования парадной колонны. Переписку была обнаружена в одном из мессенджеров.

Ранее сообщалось, что двое россиян попали под арест за поджог по заданию из мессенджера.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Они нам не братья». Алаудинов рассказал об одном правиле «Ахмата» в отношении наемников

    Тульский губернатор раскрыл последствия продолжающегося более двух суток налета дронов

    Россиянин назвал гонорар от украинского куратора за взрыв на параде в Калининграде

    ФСБ показала видео задержания готовившего теракт на 9 Мая в Калининграде россиянина

    В США предложили применить ядерное оружие в секторе Газа

    Выросло число пострадавших при атаке ВСУ на Липецкую область

    В России у 10-летнего спортсмена остановилось сердце после тренировки по борьбе

    Российскую школьницу с иконой отказались пускать на ЕГЭ

    Дачники раскрыли главные страхи

    Трамп заявил о планах править вечно

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости