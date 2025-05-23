ФСБ задержала готовившего теракт на 9 Мая в Калининграде россиянина

В Калининграде задержали мужчину, планировавшего взрыв колонны на параде Победы

В Калининграде задержали мужчину, планировавшего взрыв колонны на параде Победы. Об этом сообщает ТАСС.

Возбуждено уголовное дело по статьям 205.1 («Содействие террористической деятельности») и 281.1 («Содействие диверсионной деятельности») УК РФ.

По данным агентства, 25-летний мужчина добровольно вступил в запрещенную в России террористическую организацию. Затем он получил задание от украинского куратора совершить теракт во время празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Злоумышленник должен был подготовить взрыв на пути следования парадной колонны. Переписку была обнаружена в одном из мессенджеров.

Ранее сообщалось, что двое россиян попали под арест за поджог по заданию из мессенджера.