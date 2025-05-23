ФСБ задержала похитивших с предприятия килограммы золотого песка россиян

В Красноярском крае задержали работников предприятия, укравших золотой песок

В Красноярском крае ФСБ и МВД задержали двух работников золотодобывающего предприятия, подозреваемых в хищении золотосодержащего концентрата. Об этом в своем Telegram-канале сообщает пресс-служба МВД.

По данным следствия, трудившиеся в поселке Еруда Северо-Енисейского района Красноярского края украли свыше 60 килограммов концентрата, что эквивалентно примерно 50 килограммам химически чистого золота. Похищенный золотой песок вывезли на автомобиле в село Гляден и спрятали в коробке из-под инструментов. Ущерб превысил 434 миллиона рублей.

Задержанные подозреваются также в хищении слесарно-монтажных инструментов, металлических конструкций и светодиодных светильников на сумму свыше 7,8 миллиона рублей.

Ранее Симоновский суд Москвы вынес приговор золотопромышленнику из Якутии Александру Карасю и его девяти сообщникам по делу о незаконной добыче драгоценного металла.