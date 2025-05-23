Гигантский трутовик удивил россиян

Жители Пензы нашли в лесу гигантский трутовик

В Пензе грибники нашли в лесу огромный трутовик. На публикации, появившиеся в соцсетях, обратило внимание издание «Столица 58».

Автор поста спросил у пользователей сети, съедобен ли гриб. Комментаторы отметили, что это трутовик, серно-желтый гриб съедобен в молодом возрасте. «С возрастом консистенция меняется от мягкой до деревянистой. Можно жарить, делать салат по-корейски. Своего вкуса особо не имеет, зато хорошо впитывает другие вкусы», — рассказали они.

Ранее сообщалось, что в Тверской области россиянка нашла «дьявольский зуб». Речь идет о грибе «Гиднеллум Пека», шляпка которого покрыта каплями с красной жидкостью. В связи с данной особенностью его также называют «клубникой со сливками» и «кровоточащим зубом».