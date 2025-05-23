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17:01, 23 мая 2025Силовые структуры

Главу российского города осудили за нарушения при строительстве дорогостоящего проекта

В Костромской области суд приговорил главу Волгореченска Щербакова
Варвара Митина (редактор)

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

В Костромской области суд приговорил к пяти годам колонии общего режима главу Волгореченска Александра Щербакова за нарушения при строительстве дорогостоящего проекта. Об этом «Ленте.ру» рассказали в прокуратуре региона.

Щербакова признали виновным по статье 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»).

31 декабря 2019 года администрация Волгореченска заключила контракт на реконструкцию канализационных очистных сооружений города на сумму более 743 миллионов рублей с торговым домом «ЦСК». До 2022 года подрядчик выполнял работы. По версии следствия, после этого Щербаков их принял, зная, что они были сделаны лишь частично. Таким образом, он подписал разрешение на ввод нефункционирующего объекта в эксплуатацию. В результате объект функционирует с нарушениями.

Ранее следователи возбудили уголовное дело в отношении первого замначальника Октябрьской железной дороги по капитальному строительству, работавшего ранее на Северо-Кавказской железной дороге (СКЖД), подозреваемого в махинациях на более 600 миллионов рублей при реконструкции Крымского узла.

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