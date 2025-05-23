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16:14, 23 мая 2025Силовые структуры

Голодный россиянин угрожал персоналу фастфуда пистолетом ради бургеров

Петербуржец угрожал пистолетом персоналу фастфуда, чтобы те быстрее выдали заказ
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Unsplash

В Санкт-Петербурге голодный мужчина угрожал пистолетом работникам фастфуда, чтобы те побыстрее выдали его заказ. Об этом стало известно «78.ru».

Все произошло накануне ночью. Злоумышленник зашел в ресторан быстрого питания и заказал бургеры, после чего потребовал выдать ему его заказ немедленно. Для убедительности мужчина достал пистолет и положил его на стойку перед персоналом.

Уточняется, что стрельбы в заведении не было. Сотрудники быстро выдали буйному посетителю его заказ и вывели его из помещения.

Ранее в Подмосковье сотрудники Росгвардии задержали 33-летнего посетителя кафе, угрожавшего ножом официанту.

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