Голодный россиянин угрожал персоналу фастфуда пистолетом ради бургеров

Петербуржец угрожал пистолетом персоналу фастфуда, чтобы те быстрее выдали заказ

В Санкт-Петербурге голодный мужчина угрожал пистолетом работникам фастфуда, чтобы те побыстрее выдали его заказ. Об этом стало известно «78.ru».

Все произошло накануне ночью. Злоумышленник зашел в ресторан быстрого питания и заказал бургеры, после чего потребовал выдать ему его заказ немедленно. Для убедительности мужчина достал пистолет и положил его на стойку перед персоналом.

Уточняется, что стрельбы в заведении не было. Сотрудники быстро выдали буйному посетителю его заказ и вывели его из помещения.

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