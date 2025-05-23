Названы способы преобразить съемную квартиру без ремонта

Guardian: Интерьер в съемной квартире можно преобразить за счет ручек шкафов

Согласовать ремонт с хозяином съемной квартиры бывает сложно. Как без особых расходов арендаторам изменить интерьер, пишет The Guardian.

Проще всего, как считают эксперты — заменить фурнитуру. Новые ручки на шкафах и комодах позволят быстро освежить интерьер квартиры. Если хозяину не понравится выбор арендатора, он сможет поставить прежние детали. Фартук на кухне можно обновить с помощью самоклеящейся плитки — после переезда ее можно будет удалить, не оставив следов. Наскучившую столешницу или фасады можно оклеить аналогичной пленкой с эффектом дерева или мрамора.

Если освещения в квартире не хватает, можно приобрести бра на батарейках — такие светильники не потребуют прокладки проводов. Повесить картину или полку можно без порчи стен. Для этого следует воспользоваться съемными крючками. На них можно также вешать сумки и одежду, к примеру, для отпаривания. Если требуется более надежное решение для полок, можно купить стеллажи. Они не нуждаются в креплениях, если не загружать вещами.

Облик квартиры легко преобразит текстиль. Это могут быть ковры, подушки, плед или шторы. Если интерьер выдержан в нейтральных тонах, для текстиля можно выбрать крупные яркие узоры.

Кроме того, в продаже доступны обои на клейкой основе. Однако, снимая такие обои, можно нечаянно повредить краску или штукатурку на стенах. Добавить уединения квартире можно за счет съемной витражной пленки на окнах — украшение при необходимости легко удаляется.

Ранее россиянам назвали лучшие элементы интерьера для каждого знака зодиака. К примеру, Львам подойдут глянцевые поверхности и хрустальные люстры, а представителям знака Дева — нейтральные оттенки и минималистичный декор.