В Госдуме призвали МВД к проверке из-за истязания котенка в Подмосковье

Депутат Бурматов направил в МВД запрос с просьбой изучить историю истязания кота

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и защите окружающей среды Владимир Бурматов направил запрос на имя начальника Главного управления Министерства внутренних дел (ГУ МВД) по Московской области Виктора Паукова с просьбой изучить произошедшую в апреле историю истязания котенка. Об этом «Ленте.ру» сообщили волонтеры.

В конце апреля в Котельниках жильцы одного из домов на улице Строителей нашли в подъезде котенка с множественными тяжелыми травмами. Волонтеры доставили животное в ветеринарную клинику, однако спасти его не удалось.

Жильцы дома и неравнодушные граждане направили свое обращение депутату Госдумы Владимиру Бурматову с просьбой взять дело под личный контроль. Граждане отмечали, что опасаются, что виновный останется безнаказанным и может продолжить подобные действия.

Бурматов ответил и сообщил, что рассмотрел поступившее на его имя обращение.

Мною направлен депутатский запрос на имя Начальника Главного управления Министерства внутренних дел по Московской области Виктора Кузьмича Паукова с просьбой изучить изложенные в Вашем обращении доводы, провести проверку указанных в обращении фактов и принять предусмотренные законодательством Российской Федерации меры Владимир Бурматов первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и защите окружающей среды

Также парламентарий пообещал уведомить обратившихся к нему граждан о результатах.

30 апреля стало известно, что в Котельниках нашли котенка со следами пыток. Животное доставили в ветеринарную клинику, однако спасти его не удалось.

