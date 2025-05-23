Из Таиланда в связи с делом об изнасиловании депортировали россиянина

Таиланд депортировал россиянина, разыскиваемого за изнасилование

Таиланд депортировал россиянина, разыскиваемого за изнасилование. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Возбуждено уголовное дело по статье 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ.

По данным следствия, в 2023 году мужчина находился в квартире в городе Стерлитамаке, где совершил насильственные действия с угрозой расправы. По данному факту было возбуждено уголовное дело, но обвиняемый скрылся за границей.

На основании материалов, предоставленных МВД по Республике Башкортостан, в марте этого года был организован международный розыск фигуранта. Отрабатывалась информация о возможном нахождении обвиняемого в Таиланде. По каналам Интерпола была получена информация о его местоположении. Злоумышленника задержали и депортировали в Россию для проведения следственных действий.

Ранее сообщалось, что пристававшему к детям во дворе россиянину избрали меру пресечения.