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15:24, 22 мая 2025Силовые структуры

Пристававший к детям во дворе россиянин получил меру пресечения

В Кургане арестовали пристававшего к детям во дворе мужчину
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

В Кургане суд арестовал местного жителя, пристававшего во дворе к детям. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

В отношении него возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 5 статьи 132 («Совершение иных действий сексуального характера») УК РФ.

По данным следствия, ЧП произошло во дворе дома, расположенного по улице Гоголя днем, 18 мая. Местная жительница увидела происходящее и позвонила в полицию. Она рассказала, что пьяный мужчина домогался детей.

21 мая стало известно о задержании фигуранта. На допросе свою вину он признал.

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