Пристававшего к детям во дворе россиянина обвинили еще в двух преступлениях

Следователи предъявили новые обвинение жителю Кургана, арестованному за приставания к детям во дворе дома. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Курганской области.
Предварительно, мужчина совершил действия сексуального характера в отношении еще двух маленьких детей во дворе на улице Блюхера. Преступление попало на камеры видеонаблюдения.
Ранее мужчине предъявили обвинение по пункту «б» части 5 статьи 132 («Совершение иных действий сексуального характера») УК РФ. По версии следствия, он приставал к детям во дворе дома по улице Гоголя 18 мая. Местная жительница увидела происходящее и позвонила в полицию.
Суд отправил курганца под стражу.