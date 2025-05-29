Пристававшего к детям во дворе россиянина обвинили еще в двух преступлениях

СК: Задержанного за приставания к детям курганца обвинили еще в 2 преступлениях

Начало событий в новости Пристававший к детям во дворе россиянин получил меру пресечения

Следователи предъявили новые обвинение жителю Кургана, арестованному за приставания к детям во дворе дома. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Курганской области.

Предварительно, мужчина совершил действия сексуального характера в отношении еще двух маленьких детей во дворе на улице Блюхера. Преступление попало на камеры видеонаблюдения.

Ранее мужчине предъявили обвинение по пункту «б» части 5 статьи 132 («Совершение иных действий сексуального характера») УК РФ. По версии следствия, он приставал к детям во дворе дома по улице Гоголя 18 мая. Местная жительница увидела происходящее и позвонила в полицию.

Суд отправил курганца под стражу.

