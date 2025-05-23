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06:15, 23 мая 2025Интернет и СМИ

Известный телеведущий назвал лучшего собутыльника

Телеведущий Сет Майерс назвал певицу Рианну лучшим собутыльником на своем шоу
Юлия Герасимова (редактор)

Фото: Dave Bedrosian / Globallookpress.com

Известный американский телеведущий Сет Майерс назвал Рианну лучшим собутыльником на своем шоу «Поздней ночью с Сетом Майерсом» (The Late Night With Seth Meyers). Об этом он рассказал на подкасте «Этикет за столом» (Table Manners) запись которого доступна на платформе Apple Podcasts.

В интервью Майерс вспомнил, как они с певицей выпивали на съемках и пробовали много разных коктейлей. Телеведущий признался, что никогда так раньше не напивался, в то время как Рианна, по его словам, совершенно не опьянела.

«Мы выпили одинаковое количество алкоголя, а затем она просто вышла со съемок, как будто ничего и не произошло. Когда она уходила, она выглядела так же хорошо, как в тот момент, когда мы только начали», — поделился он.

Также Майерс со смехом отметил, что после этого он пришел домой и уснул прямо в коридоре, а его жена с пассивной агрессией оставила рядом с ним стакан с водой и ушла спать без него.

Ранее российский психолог, ведущий шоу «Детектор» на телеканале «Пятница!» Марк Бартон рассказал о проблемах с алкоголем. Ведущий признался, что они с женой потеряли ребенка, из-за чего он начал пить.

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