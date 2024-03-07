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19:39, 7 марта 2024Интернет и СМИ

Российский телеведущий рассказал о проблемах с алкоголем

Кадр: Наталья Подольская / YouTube

Российский психолог, ведущий шоу «Детектор» на телеканале «Пятница!» Марк Бартон рассказал о проблемах с алкоголем. В интервью певице Наталье Подольской, доступном на YouTube, он заявил, что столкнулся с трудностями после трагедии в семье.

Бартон раскрыл, что они с женой потеряли ребенка. Ведущий признался, что переживал случившееся тяжело. «Я пить начал. [При этом] я работал. Не то что я начал пить и сидел дома, ничего не делал. Ну да, я спасался алкоголем», — рассказал он.

По словам Бартона, за вечер он мог один выпить бутылку виски. Ведущий добавил, что так он жил около пяти месяцев.

Ранее Бартон рассказал о неприятном инциденте на шоу «Детектор», произошедшем со звездой Comedy Club Тимуром Родригезом. Ведущий вспомнил, что шоумену не понравились вопросы, которые ему задавали на съемочной площадке.

Программа «Детектор» стала выходить на «Пятнице!» в феврале 2022 года. По условиям шоу, звезды шоу-бизнеса отвечают на личные вопросы, при этом проходя проверку на детекторе лжи. В случае, если гость дает честные ответы, то получает возможность выиграть миллион рублей.

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      Мария Большакова
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