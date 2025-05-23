Россияне оценили удобство расчетов квартплаты

Doma.ai: Каждый третий россиянин не понимает, как начисляется оплата за ЖКУ

Каждый третий россиянин (36 процентов) признался, что смутно понимает, как формируются платежи за «коммуналку». Насколько понятны расчеты квартплаты, выяснили аналитики онлайн-платформы для автоматизации управления жилым фондом Doma.ai, результаты исследования приводит ТАСС.

По подсчетам компании, не более 64 процентов российских потребителей понимают, как производятся начисления за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Удобным способ расчета квартплаты считает 16 процентов респондентов. Практически полное понимание есть у 48 процентов. Понять, из чего складывается сумма в квитанциях, абсолютно не могут 9 процентов плательщиков.

Кроме того, в сервисе решили выявить взаимосвязь между осведомленностью о начислениях и участием собственников в жизни дома. Так, из тех, кто понимает процесс расчета квартплаты, 92 процента регулярно участвует в собраниях жильцов. Среди тех, кто теряется в догадках, доля активных собственников составляет 26 процентов.

Чаще всего на участие в собраниях жильцов россиян толкает стремление понять, на что идут выплаты (38 процентов). Повлиять на будущие расходы посредством участия в собрании делают 34 процента опрошенных. Быть в курсе новостей дома хотят 29 процентов информантов. Самым популярным способом информирования о повестке и времени собраний являются бумажные объявления (73 процента случаев). Однако 58 процентов участников опроса хотели бы узнавать об этом в домовом чате, мессенджерах или мобильных приложениях.

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