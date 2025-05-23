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20:36, 23 мая 2025Экономика

Россияне оценили удобство расчетов квартплаты

Doma.ai: Каждый третий россиянин не понимает, как начисляется оплата за ЖКУ
Виктория Клабукова

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Каждый третий россиянин (36 процентов) признался, что смутно понимает, как формируются платежи за «коммуналку». Насколько понятны расчеты квартплаты, выяснили аналитики онлайн-платформы для автоматизации управления жилым фондом Doma.ai, результаты исследования приводит ТАСС.

По подсчетам компании, не более 64 процентов российских потребителей понимают, как производятся начисления за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Удобным способ расчета квартплаты считает 16 процентов респондентов. Практически полное понимание есть у 48 процентов. Понять, из чего складывается сумма в квитанциях, абсолютно не могут 9 процентов плательщиков.

Кроме того, в сервисе решили выявить взаимосвязь между осведомленностью о начислениях и участием собственников в жизни дома. Так, из тех, кто понимает процесс расчета квартплаты, 92 процента регулярно участвует в собраниях жильцов. Среди тех, кто теряется в догадках, доля активных собственников составляет 26 процентов.

Чаще всего на участие в собраниях жильцов россиян толкает стремление понять, на что идут выплаты (38 процентов). Повлиять на будущие расходы посредством участия в собрании делают 34 процента опрошенных. Быть в курсе новостей дома хотят 29 процентов информантов. Самым популярным способом информирования о повестке и времени собраний являются бумажные объявления (73 процента случаев). Однако 58 процентов участников опроса хотели бы узнавать об этом в домовом чате, мессенджерах или мобильных приложениях.

Ранее россияне раскрыли наиболее раздражающие привычки соседей. Самой частой причиной конфликтов оказался шум. Второе место в рейтинге заняла привычка жильцов оставлять личные вещи в местах общего пользования.

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